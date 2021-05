Bon plan SSD : le SanDisk PLUS 2 To est au meilleur prix chez Amazon

Vous voulez améliorer le système de votre PC avec l'acquisition d'un bon SSD ? Profitez de ce bon plan Amazon pour vous offrir le SanDisk PLUS de 2 To qui est au meilleur prix sur le site e-commerce. Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

C'est dans son rayon informatique qu'Amazon propose le SanDisk Plus d'une capacité de 2 To au meilleur prix.

En ce moment, le SSD en question est vendu au tarif de 164,99 euros au lieu de 237,99 euros ; soit une remise immédiate de 73 euros de la part du site e-commerce. Pour information, la version 1 To du SSD est à 79,99 euros et les frais de port sont offerts pour une livraison gratuite à domicile.

Idéal pour booster les applications d'un ordinateur, ce SSD offre des performances jusqu'à 20 fois plus rapides, en comparaison à un disque dur traditionnel. Le SanDisk Plus dispose des vitesses de 545 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. Résistant aux chocs, l'appareil qui dispose d'une interface SATA 6.0 Gb/s affiche des dimensions de 0.71 x 10.06 x 6.98 cm et un poids de 50 grammes. Enfin, l'accessoire possède une garantie de 3 ans de la part du constructeur.

