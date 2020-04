Belle offre sur le SSD interne SanDisk SSD Plus 480 Go : il est à 59.99 €

Si vous envisagez l’acquisition d’un SSD avec un espace de stockage consĂ©quent, sachez qu’il est possible de se procurer le SSD SanDisk SSD Plus de 480 pour 59.99 euros. C’est du cotĂ© de l’enseigne en ligne Cdiscount que ça se passe. Zoom sur ce nouveau bon plan.Â

Ne perdez plus une seule minute et profitez de ce nouveau bon plan que propose l’enseigne en ligne Cdiscount pour vous offrir Ă prix dĂ©fiant toute concurrence le SSD interne 2,5 pouces Sata III SanDisk SSD Plus d’une capacitĂ© de 480 Go pour 59.99 €. Vous redonnerez une seconde vie Ă votre ordinateur ou PC portable grâce Ă ce dernier. En l’installant en lieu et place de votre ancien disque dur classique (HDD), votre système s’accĂ©lĂ©rera significativement et rĂ©duira les temps de chargement et de dĂ©marrage de vos programmes.

Le SSD SanDisk SSD Plus propose des vitesses de lecture de 535 Mo / s, et en écriture de 450 Mo / s. Sans pièce mécanique, le SSD SanDisk SSD Plus est conçu de façon à résister aux chocs et aux vibrations, vous permettant ainsi à protéger vos données, même lors de chutes inopinées de votre ordinateur. Pour 59.99 €, c’est clairement la meilleure offre du moment.

