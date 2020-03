Bon prix pour le SSD interne Samsung 860 QVO de 2 To : il est à 186.88 €

Vous recherchez un SSD interne de capacitĂ© confortable Ă prix accessible ? Le disque 860 QVO de Samsung avec 2 To de stockage est en promo chez Rue du Commerce au prix de 186.88 €. Ă€ ce tarif, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un SSD performant avec des vitesses de lectures et d’Ă©criture de 550 Mo/s et 520 Mo/s respectivement.

Avec ses SSD internes de la sĂ©rie 860 QVO, Samsung propose ses premiers disques Ă mĂ©moire NAND 3D QLC, une technologie permet de rĂ©duire les coĂ»ts. Les performances ne sont pas pour autant Ă la ramasse. Le SSD 860 QVO est au format 2,5″ (connectique SATA III 6 Gb/s). Il est disponible en plusieurs capacitĂ©s de stockage. La version en promo offre 2 To d’espace, une capacitĂ© assez confortable.

Quant aux vitesses de transfert de donnĂ©es annoncĂ©es, le dĂ©bit en lecture est de 550 Mo/s et celui en Ă©criture est de 520 Mo/s. Ă€ 186.88 €, il s’agit d’un SSD avec un bon rapport qualitĂ©-prix. D’autant que Samsung n’a pas nĂ©gligĂ© la carrosserie qui reprend l’enveloppe mĂ©tallique des modèles de gamme supĂ©rieure. Son poids et de 97 grammes et ses dimensions de 10 x 0.68 x 6.98 cm. Enfin, en achetant ce SSD, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une garantie de 3 ans.

