Besoin d’un SSD interne ? Le PNY CS900 480 Go est à 64.99 € et 960 Go à 96.61 €

Envie de vous Ă©quiper d’un SSD interne performant Ă moindre coĂ»t ? L’enseigne en ligne Cdiscount propose en ce moment une promotion permettant de se procurer le SSD interne PNY d’une capacitĂ© de 480 Go Ă 64.99 € et celui de 960 Go Ă 96.61 €.Â

Si vous voulez vous équiper d’un SSD pour moins de 65 €, le SSD interne PNY CS900 d’une capacité de 480 Go fera parfaitement l’affaire. Cdiscount le propose au prix réduit de seulement 64,99 €. Enfin , la variante 960 Go est proposée à 96.61 €. Ce dernier est idéal pour booster le système et les applications de tous les types d’ordinateur.

Embarquant une interface Serial ATA III/6 GBPs, il dispose d’un format slim 7 mm et propose de vitesse de lecture/écriture séquentielle pouvant atteindre jusqu’à 555Mo/s / 515Mo/s. Enfin, cerise sur le gâteau, il bénéficie d’une garantie de 3 ans par le SAV PNY situé en France. Les pièces en stock étant assez limitées, nous vous conseillons de ne pas trop tergiverser si vous voulez vous procurer le votre dans les temps. Premiers arrivés premiers servis !

