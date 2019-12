Le SSD interne 2.5″ Kingston A400 960 Go est à 99,74 €

Envie de vous offrir un SSD avec un espace de stockage consĂ©quent ? Rue du Commerce propose en ce moment le SSD interne 2.5 pouces Kingston A400 d’une capacitĂ© de 960 Go Ă prix rĂ©duit pour 99.74 €. Une affaire Ă ne pas rater pour celles ou ceux qui souhaitent se le procurer Ă moindre coĂ»t.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les SSD deviennent de plus en plus accessibles, Ă l’image de ce bon plan vu sur le site Rue du Commerce. Dans le cadre d’une vente flash, le SSD interne 2.5″ Kingston A400 d’une capacitĂ© de 960 Go passe Ă 99.74 €. En l’acquĂ©rant, vous profitez sur votre PC portable ou de bureau des dĂ©marrages et chargements et transferts de fichiers plus rapides. Ce n’est pas tout, puisque la fiabilitĂ© par rapport Ă un disque dur classique est Ă©galement accrue.

Etant 10 fois plus rapide qu’un disque dur 7200tr/min, ce SSD propose une interface SATA Rev 3.0 (6 Gb/s), avec rétrocompatibilité : SATA Rev 2.0 (3 Go/s). Il redonnera une seconde vie à votre système actuel vieillissant en améliorant considérablement la réactivité de votre système actuel en offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 320Mo/s. Pour 99.74 euros, c’est une affaire en or. A ce prix là , difficile de trouver un SSD proposant un tel rapport qualité / prix.