Bon plan SFR : Une trottinette Mi Essential offerte pour l’achat d’un Xiaomi Mi 10

Vous avez envie de vous procurer le Mi 10 ? La boutique SFR vous permet d’acquérir le smartphone de chez Xiaomi à un bon prix. En plus du téléphone, une trottinette Mi Essential est offerte. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de cet article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Commercialisé depuis la fin du mois de mars 2020 en Europe, le Xiaomi Mi 10 fait l'objet d'un pack promotionnel chez SFR. Jusqu'au 12 octobre 2020, il est possible de faire une économie de près de 350 euros sur l'achat du smartphone du constructeur chinois avec une trottinette Mi Essential offerte.

En effet, l'opérateur téléphonique français propose une réduction de 50 euros sur l'achat du Mi 10 de Xiaomi par l'intermédiaire d'une offre de remboursement sur les 799 euros initialement payés. De plus, la trottinette Electric Mi Essential d'une valeur de 299 euros est livrée si l'acheteur remplit correctement les conditions de l'ODR. En tout et pour tout, le prix du pack revient à 749 euros au lieu de 1098 euros.

À propos des caractéristiques, le Mi 10 de Xiaomi compatible 5G est doté d’un écran incurvé Super AMOLED de 6,67 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go (non extensible), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d’un quadruple capteur principal de 108 + 13 + 2 + 2 MP, d'un capteur photo frontal de 20 MP et d’une batterie de 4780 mAh (compatible charge rapide). Du côté de la connectivité, on retrouvera le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, un port USB Type-C et un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Quant à la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential, la trottinette de la marque chinoise d'un poids de 12 kilos embarque essentiellement une vitesse maximale de 20 km/h, une connectivité sans fil Bluetooth, un écran de contrôle LED, une batterie de 5100 mAh, une autonomie jusqu'à 20 km, des pneus antidérapants de 8,5 pouces et un moteur à courant continu sans balais de 250W.