Bon plan Galaxy Watch 3 : la montre de Samsung est à prix réduit chez Cdiscount

Juste avant le week-end du 13/14 mars 2021, Cdiscount a dégainé un code promotionnel permettant d'avoir une remise 12 euros dès 99 d'achat. Et grâce à ce coupon, la Galaxy Watch 3 passe sous les 310 euros sur le site marchand.

Au même titre que le Realme 6, la Galaxy Watch 3 est aussi à prix réduit chez Cdiscount. Jusqu'à ce soir, à 23h59, la montre connectée de Samsung disponible dans un coloris bronze (modèle 41 mm WiFi) est à 307 euros au lieu de 319 euros. Afin d'obtenir la remise de 12 euros, il suffit de saisir le 12CHANCE durant l'étape de la commande. Les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

Dévoilée au cours d'une conférence organisée en août 2020, la Samsung Galaxy Watch 3 est une montre connectée qui possède un écran Super AMOLED en couleur de 1,2 pouce avec une protection Corning Gorilla Glass DX et une résolution de 360 x 360 pixels. Compatible avec les systèmes iOS 9 (ou version plus récente) et Android 5.0 (ou supérieur), l'objet connecté embarque une batterie de 247 mAh lui permettant d'être autonome pendant 43 heures. On retrouvera aussi la présence d'une mémoire vive de 1 Go de RAM, d'un espace de stockage de 8 Go (dont 4,3 Go disponibles), du système d'exploitation Tizen OS 5.5 et d'un processeur Exynos 9110. Enfin, la norme Wifi IEEE 802.11b/g/n, le NFC et le Bluetooth 5.0 font partie de la connectique.