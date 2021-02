Bon plan : le prix du Samsung Galaxy A51 en chute libre sur Cdiscount

À la recherche d'une promotion sur un bon smartphone de chez Samsung ? Sachez que le Galaxy A51 bénéficie d'une offre intéressante sur le site Cdiscount. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez raté récemment l'offre sur le Samsung Galaxy A31, vous pouvez toujours vous rattraper avec cette promo sur un autre téléphone de la gamme Galaxy.

Ainsi, en cette période de soldes d'hiver 2021, Cdiscount met en vente le Samsung Galaxy A51 (disponible en noir, blanc ou bleu) au prix de 254 euros au lieu de 279 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il faut saisir le coupon 25EUROS durant l'étape du panier et le code en question donne droit à 25 euros de remise.

Concernant les points forts du smartphone, le Samsung Galaxy A51 est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un format d'affichage en Full HD+ et une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est aussi équipé du système d'exploitation mobile Android, d'un processeur Samsung Exynos 9611, une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD) et d'une batterie de 4000 mAh. La partie photo est assurée par la présence d'un capteur principal de 48 + 12 + 5 + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy A51.