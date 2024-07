Bon plan Samsung : ce code promo casse les prix ce week-end seulement, vite !

Samsung propose de très nombreux produits high tech sur son site internet officiel. TV, smartphone, PC portable, tablette, objets connectés… Vous avez le choix ! Et jusqu’à mardi, vous pouvez bénéficier d’un code promo très intéressant qui vous permet d’obtenir 10 € de réduction immédiate tous les 100€ d’achat. On vous explique tout.

Samsung est l’une des marques les plus reconnues pour ses produits de haute qualité et ses innovations dans le domaine de la high tech. Régulièrement, le géant coréen propose des promotions sur certains produits de son site internet. Mais cette fois-ci, c’est une offre de grande ampleur à laquelle vous pouvez profiter.

En effet, vous avez jusqu’au mardi 23 juillet 2024 à 23h59 pour profiter d’une remise immédiate de 10€ tous les 100€ d’achat sur le site samsung.com et l’app Samsung Shop. Pour bénéficier de cette promotion, vous devez saisir le code promo SAMSUNG10 directement dans votre panier.

Cette remise n’est pas cumulable avec les produits offerts et autres codes de réduction Samsung. En revanche, elle est cumulable avec les offres promotionnelles déjà en cours. Ce code est à utilisation unique dans la limite de 300 euros de remise. À noter, le code promo s’applique sur toutes les catégories de produits suivantes : smartphones (sauf Galaxy Z Flip6 et Z Fold6), tablettes, PC Portables, objets connectés (sauf Galaxy Ring, Galaxy Watch7, Watch Ultra, Galaxy Buds3 et Buds3 Pro), stockage, moniteurs et même sur les produits JBL et Harman Kardon.

Alors si vous prévoyez d’acheter un ou plusieurs produits de l’une de ces catégories, c’est le meilleur moment pour faire de bonnes affaires et vous équiper à moindre coût.

LE PC PORTABLE SAMSUNG GALAXY BOOK4 PRO À 1179 € AU LIEU DE 1599 €

Si vous cherchez un PC portable qui allie performances et design sans pour autant payer le prix fort, cette offre sur le Samsung Galaxy Book4 Pro est faite pour vous. Actuellement, ce modèle bénéficie déjà de 300 euros de réduction que vous pouvez cumuler avec le code promo SAMSUNG10 qui vous permet de faire chuter le prix de 120 euros supplémentaires. Vous pouvez donc vous offrir ce PC portable pour seulement 1179 euros. Une affaire !

Les Galaxy Book4 Pro font partie des meilleurs ultrabooks du marché avec des finitions haut de gamme et des performances impeccables. Ce modèle dispose ainsi d’un puissant processeur Intel Core Ultra 7 155H à 16 cœurs dont 6 cœurs performances, avec une fréquence qui monte jusqu'à 4,8 GHz. On retrouve en outre 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD NVMe de 512 Go.

Côté écran, on retrouve une superbe dalle tactile AMOLED de 14 pouces avec une définition WQXGA+ (2880 x 1800 px) et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

LE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A55 5G PASSE À 389 € AU LIEU DE 499 €

Lancé par Samsung au prix de 499 €, le Galaxy A55 est proposé en ce moment à 429 € sur le site officiel. Avec le code SAMSUNG10, vous bénéficiez d’une baisse de 40 € supplémentaire et vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 389 €. Un excellent prix pour ce smartphone de milieu de gamme équipé de la puce Exynos 1480 et de l’écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photo et la vidéo, vous disposez d’un module triple capteur à l’arrière : un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 8 MP et un macro 5 MP. Pour les selfies, on profite d’un capteur 32 MP de très bonne facture. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, on trouve une batterie grande capacité de 5000 mAh que vous pourrez recharger rapidement en 25W.

LA TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ CHUTE À 479 € AU LIEU DE 699 €

Avec cette offre promotionnelle, vous pourrez également vous offrir une tablette à prix cassé. La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ passe ainsi de 699 € à seulement 479 €. En effet, ce modèle bénéficie déjà d’une belle baisse de prix de 170 euros à laquelle vous pouvez cumuler 50 euros de remise supplémentaire en indiquant le code promo SAMSUNG10 dans votre panier.

Comme nous avons pu le voir dans notre test du Samsung Galaxy Tab S9 FE+, ce modèle « Fan Edition » reprend l’essentiel des caractéristiques de la tablette Samsung Galaxy Tab S9+ mais à un prix bien plus attractif.

Sous le capot, on trouve le processeur Exynos 1380 couplé cette fois-ci avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Son bel écran LCD de 12,4 pouces offre une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le module photo comprend deux capteurs à l’arrière : un grand angle 8 MP et un ultra grand angle 8 MP. C’est à l’avant qu’on retrouve le meilleur capteur : grand angle 12 MP pour pouvoir faire des visioconférence dans les meilleures conditions possibles. Enfin, la batterie de 10 090 mAh offre une autonomie confortable de 18 heures tout en bénéficiant de la recharge rapide 45W.