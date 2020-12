Bon plan : le prix de l’iPhone 12 mini est en chute

À l’occasion d’une offre à durée limitée, l’iPhone 12 mini bénéficie d’une belle réduction sur la boutique en ligne Orange. Le smartphone de la marque à la pomme est en effet vendu à partir de 759,90 euros.

Vous avez exactement jusqu’au mardi 29 décembre 2020 inclus (et ce dans la limite des stocks disponibles) pour acquérir en promotion l’iPhone 12 mini sur le site Orange.

Pendant près de deux semaines, le téléphone d’Apple est au prix de 759,90 euros (au lieu de 809,90 euros) et au tarif de 809,90 euros (au lieu de 859,90 euros). Les montants indiqués correspondent respectivement aux deux modèles 64 Go et 128 Go. Concernant les coloris, il en existe trois : le bleu, le noir et le rouge.

Dévoilé en même temps que ses grands frères en octobre 2020, l’iPhone 12 mini disponible dans sa variante 5G est un smartphone équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces (définition 2340 x 1080 pixels, 476 pixels par pouce), d’une puce A14 Bionic, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle de 12 MP (avec mode Nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3 et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision) et d’une caméra avant TrueDepth de 12 MMP (avec mode Nuit et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision). On retrouvera aussi une batterie de 2 227 mAh (compatible recharge rapide filaire 20W) et l’indice d’étanchéité IP68. Pour en savoir plus sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre article associé au test de l’iPhone 12 mini.