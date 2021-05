Pompe à air électrique portable Xiaomi : gonflez vos pneus de voiture, vélo, moto, ballons à petit prix

Voici une bonne occasion de vous procurer une pompe à air électrique portable à petit prix. Actuellement, la Mi Portable Electric Air Pump de Xiaomi est sous la barre des 29 euros sur le site Electro Dépôt.

Si vous avez une voiture, un vélo, une moto ou des ballons, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser.

En ce moment, dans le cadre de ses Arrivages, Electro Dépôt vous permet d'acquérir une pompe à air électrique portable de la marque Xiaomi à un prix intéressant. Vendue en temps normal à 39,99 euros sur le site du constructeur, la Mi Portable Electric Air Pump est à exactement 28,94 euros chez le revendeur en question. Pour information, il est conseillé de choisir le retrait gratuit en magasin-dépôt pour éviter de payer des frais de port supplémentaires.

Concernant ses points forts, la Mi Portable Electric Air Pump de Xiaomi gonfle automatiquement la plupart des pneus et objets jusqu'à une pression de 10,3 bars. Elle dispose d'une batterie de 2000 mAh, d'un écran LED numérique ainsi qu'un bouton principal de navigation et de commande. L'accessoire, qui mesure 12,4 cm x 7,1 cm x 4,53 cm, est fourni avec une valve, une aiguille amovible, un câble d'alimentation un sac de rangement et un manuel d'utilisation.