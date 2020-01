Le PC Portable 17,3″ Dell Inspiron G3 3779 est à 699.99 € pour les soldes d’hiver

A la recherche d’un PC portable taillĂ© pour le jeu ? Le Dell Inspiron G3 3779 fait en ce moment l’objet d’une rĂ©duction pour les soldes d’hiver sur le site de Cdiscount. L’enseigne en ligne le propose pour 699.99 € au lieu de 889.99 € en temps normal. Zoom sur ce nouveau bon plan.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On retrouve donc une machine puissante qui embarque le processeur Intel de dernière gĂ©nĂ©ration puissant et efficace – Intel Core i5-8300H (2,3 GHz / 4,0 GHz Turbo – Quad-Core). CouplĂ© 8 Go de mĂ©moire RAM DDR4-2666 et Ă la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go, ce PC portable est idĂ©al pour celles ou ceux dĂ©sirant jouer aux derniers jeux du moment.

Le stockage interne est assuré par un SSD 128 Go couplé à un disque dur de 1 To (5400 trs/min). Le Dell G3 17 arbore un grand écran 17,3 » Full HD IPS antireflet, offrant un confort visuel pour les jeux grâce à notamment la technologie SmartByte donne la priorité au contenu visuel pour proposer un streaming fluide.

Enfin, ce PC est plutĂ´t bien fourni cotĂ© connectivitĂ© puisqu’on retrouve 2 ports USB 3.0 pour des transferts plus rapides et efficaces et 1 port USB 2.0. Pour la partie son, un port micro-casque est disponible. Pour vous connecter Ă votre tĂ©lĂ©vision HD ou un autre moniteur, Dell a intĂ©grĂ© un port HDMI 2.0.

A dĂ©couvrir : Notre sĂ©lection d’offres soldes Cdiscount hiver 2020