Le prix du OnePlus 8T chute à 499€ avec 3 accessoires offerts

Envie de vous vous procurer le OnePlus 8T en promotion ? Actuellement, le très bon smartphone de la marque chinoise du même nom chute à 499 euros sur le site officiel. Avec cet achat, le téléphone est vendu avec 3 accessoires offerts. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Vous avez fait pas mal d'économies pour vous acheter un smartphone compatible 5G tout en ayant un budget de 500 euros ? L'offre qui va suivre va sûrement attirer votre attention.

En ce moment, l'excellent OnePlus 8T disponible dans son modèle 8/128 Go et en deux coloris au choix (Lunar Silver et Aquamarine Green) est proposé au prix de 549 euros au lieu de 599 euros. Le tarif du smartphone peut descendre à 499 euros grâce au coupon 8TOFF50 qui donne droit à 50 euros de réduction. Et en plus de cet achat, une paire d'écouteurs OnePlus Type-C Bullets et 2 coques de protection sont offerts par le constructeur.

Concernant ses points forts, le OnePlus 8T est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition de 2400 x 1080 pixels (402 ppi), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 4 500 mAh compatible Warp Charge 65 (10V/6.5A) et du système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 11. Pour la photo, il est doté d'un quadruple capteur arrière composé de 48 + 16 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter article associé au test du OnePlus 8T.