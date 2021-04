Bon plan Nintendo Switch : 3 jeux de la saga Final Fantasy sont à moitié prix, vite !

Avis aux possesseurs d'une Switch et aux fans de Final Fantasy ! Au cours d'une durée limitée, il est possible de se procurer à moitié prix 3 jeux issus de la saga sur la plateforme en ligne Nintendo eShop. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Jusqu'au mercredi 5 mai 2021 inclus, le service Nintendo eShop donne rendez-vous à ses membres sur son site internet pour acquérir un ou plusieurs jeux de la saga Final Fantasy sur Switch qui sont à moitié prix. Il s'agit de jeux dématérialisés datant de 2019.

FINAL FANTASY VIII Remastered à 9,99€ 19,99€

Le premier jeu concerné par les offres promotionnelles est FINAL FANTASY VIII Remastered qui est à 9,99 euros au lieu de 19,99 euros. Le joueur retrouvera Squall et d'autres membres du groupe de mercenaires d'élite du SeeD qui s'allient avec Linoa, une résistante, pour lutter contre la tyrannie de Galbadia et empêcher Edea d'atteindre son objectif.

FINAL FANTASY IX à 10,49€ 20,99€

De son côté, FINAL FANTASY IX est au prix de 10,49 euros au lieu de 20,99 euros. Le gamer aura l'occasion de retrouver Djidane et la troupe de théâtre des Tantalas qui enlèvent la princesse Grenat du royaume d'Alexandrie. Par chance, la jeune fille rêvait de quitter le château et rejoint le groupe de Djidane avec son garde du corps, Steiner.

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE à 24,99€ 49,99€

Enfin, FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE est au tarif de 24,99 euros au lieu de 49,99 euros. Dans cet opus, le joueur est invité à se mettre dans la peau de Vaan, un jeune homme dont la famille a péri pendant la guerre. Il mène une vie austère dans la ville occupée de Rabanastre, et rêve de devenir pirate du ciel et parcourir les cieux en toute liberté. La princesse Ashe, dernière survivante de la famille royale de Dalmasca, jure de se venger et dirige la résistance en secret dans l'espoir de sortir sa patrie des griffes de l'empire.