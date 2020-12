Bon plan Micromania : la manette Xbox Series à un super prix via une offre de reprise

Micromania fait plaisir aux joueurs ayant une console Xbox One. Jusqu’au jeudi 24 décembre 2020, l’enseigne spécialisée dans le domaine des jeux vidéo propose la manette Xbox Series à moins de 15 euros seulement (via une offre de reprise). Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l’article.

Si vous avez récemment acheté la manette sans fil Xbox Series à moins de 50 euros, vous allez peut-être vous en mordre les doigts.

En effet, avant le réveillon de Noël, Micromania vous permet d’avoir la nouvelle version de l’accessoire de Microsoft à exactement 14,99 euros. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il suffit de vous rendre en magasin Micromania et de revendre votre ancienne manette Xbox (100% fonctionnelle et en bon état). Vous repartirez ainsi avec une manette neuve et nouvelle génération (modèle Carbon Black ou Robot White) pour moins de 15 euros.

Pour rappel, la manette Xbox Series qui est sortie en novembre 2020 est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d’une prise casque 3,5 mm. On retrouve aussi une nouvelle croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et un bouton de partage dédié. Enfin, l’accessoire est compatible avec les dernières consoles Xbox Series X, mais également les Xbox One, les PC sous Windows 10 et les appareils Android.