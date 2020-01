Amazon propose en ce moment une promotion intĂ©ressante sur le kit de dĂ©marrage Philips Hue 3 ampoules ainsi qu’un pont de connexion. Il est disponible pour 63.75 €. Un ensemble accessible qui vous sera livrĂ© rapidement si vous le commandez dès maintenant.

Habituellement vendu aux alentours des 90 euros, le kit de démarrage Philips Hue composé de 3 ampoules White E27 avec pont de connexion est à 63.75 euros sur Amazon. Le pont de connexion est indispensable pour profiter des fonctionnalités Hue.

Vous pouvez via ce pack facilement dĂ©finir des programmes d’Ă©clairage pour une automatisation simple. Vous avez ainsi la possibilitĂ© de contrĂ´ler vos Ă©clairages depuis n’importe quel endroit et comme bon vous semble, Ă distance depuis votre smartphone. Ce kit est Ă©galement compatible avec la technologie Apple HomeKit et peut connecter jusqu’Ă 50 Ă©clairages Philips Hue avec la connexion au pont Hue.

ContrĂ´lez facilement la variation de l’intensitĂ© depuis l’application mobile Philips Hue et paramĂ©trez des alarmes lumineuses. Enfin, sachez que ces ampoules fonctionne Ă©galement avec l’assistant vocal Alexa et Ă©galement l’assistant Google.