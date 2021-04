Bon plan iPhone 12 : le téléphone d’Apple est à prix cassé chez Sosh

Dans le cadre d'une offre à durée limitée, l'iPhone 12 bénéficie d'une belle réduction sur le site de la boutique en ligne Sosh. Le smartphone de la marque Apple est effectivement vendu à partir de 799 euros. On le fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez précisément jusqu'au lundi 12 avril 2021 inclus (et ce, dans la limite des stocks disponibles) pour acheter en promotion l'iPhone 12 chez Sosh.

Pendant une durée de 5 jours, le téléphone d'Apple est au prix de 799 euros (au lieu de 859 euros) et au tarif de 849 euros (au lieu de 909 euros). Les montants mentionnés correspondent respectivement aux deux modèles 64 Go et 128 Go. Du côté des coloris, il en existe quatre : le bleu, le noir, le vert et le rouge.

Commercialisé en même temps que les versions Mini et Pro, l'iPhone 12 est un téléphone compatible 5G qui est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Il est également équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Pour la photo, on retrouvera un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article associé au test de l'iPhone 12.