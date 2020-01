Le smartphone Huawei P20 est en promo à 229 € chez Bouygues

Le smartphone haut de gamme Huawei P20 est en ce moment proposĂ© Ă moindre coĂ»t, sous la barre des 300 euros sur le site de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom. Il est possible de l’avoir pour 229 euros dans le coloris noir. Un bon plan plutĂ´t pas mal, non ?

Si vous envisagez d’acheter le smartphone Huawei P20, profitez de ce bon plan Bouygues qui permet de se le procurer sous la barre des 250 €, Ă 229 euros plus exactement. Le smartphone est disponible dans le coloris noir. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

A titre de rappel ou d’information, ce smartphone est doté d’un écran de 5.84 pouces FullView, définition FHD+ et résolution 1080 x 2240 pixels. Coté hardware, il dispose d’un processeur HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz) épaulé de 4 Go de mémoire RAM. Son autonomie est bonne grâce à sa batterie de 3400 mAh.

Le tout tourne sous Android 8.1 avec Emotion UI 8.1. La partie photo est assurée par un double capteur Leica 20 MP + 12 MP, f/1.6, ainsi qu’une caméra avant de 24 MP. La mémoire interne est de 128 Go (non extensibles). Il a des dimensions de 149.1 x 70.8 x 7.65 mm pour un poids de 165 grammes. On retrouve le Bluetooth 4.2, une puce GPS, A-GPS, le Wi-Fi ac/a/b/g/n, l’interface USB Type-C et un lecteur d'empreinte digitale.