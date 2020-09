Profitez de ce bon plan gaming pour vous équiper du pack Millenium à petit prix !

C’est dans le cadre d’une vente flash du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qu’il est possible de s’équiper du pack gaming Millenium à 79,99 € au lieu de 146,96 €. Ce dernier comprend un clavier gaming mécanique LED, un casque gaming léger et confortable, une souris optique précise et rapide ainsi qu’un tapis de souris fluide et précis.

Valable jusqu’au 4 septembre 2020 dans la limite des stocks disponibles, le pack gaming Millenium s’affiche au prix de 79,99 € sur Rue du Commerce. Pour moins de 100 €, vous avez une bonne base d’accessoires pour commencer à jouer sur PC ou console de jeu. Le pack se compose de la sorte :

Le clavier mécanique MT2 est doté d’un mode full RGB permettant de personnaliser le rétroéclairage de ce dernier, et afficher le clavier dans vos couleurs favorites. Son châssis est conçu pour la partie supérieure de métal et la partie inférieure de plastique, avec des patins réglables afin d’ajuster la hauteur de frappe. Le câble USB tressé assure une résistance dans les sessions de jeu intenses et lui confère une longue durée de vie.

Le casque gaming MH2, léger et confortable est un casque stéréo embarquant un microphone et disposant d’une ergonomie optimale avec des oreillettes circum-auriculaire en tissu et une conception « semi-ouvert » permettant d’éviter d’éventuels effets de bourdonnements ou de résonances.

Il est doté de commandes permettant d’avoir accès au contrôle du volume et sourdine micro et assure une compatibilité avec les PC, Mac, PlayStation (son et micro via prise jack sur manette), Xbox (son via prise jack sur manette, adaptateur requis pour le micro sur certaines manettes), Nintendo Switch, smartphone et tablette avec prise jack 3,5mm.

La souris optique MO1 offre précision et rapidité grâce à son capteur optique (Pixart 3050) allant jusqu’à 4000 DPI ainsi qu’à sa fréquence d’envoi de 1000Hz. Conçue pour durer, elle offre une durée de vie allant jusqu’à 35 millions de clics et peut facilement être paramétrer comme bon vous semble grâce à ses 7 boutons programmables via logiciel. La connexion avec votre ordinateur est filaire, (longueur du câble, 1,5 m) via un port USB.

Le tapis de souris MS S fluide et précis vous assure un excellent compromis entre glisse et contrôle grâce au revêtement, construit avec des matériaux de qualité. Ce dernier a des dimensions de 250 x 210 x 3 mm.