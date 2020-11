Bon plan forfait mobile Auchan : 60 Go à 5,99 € par mois

Auchan propose un bon plan intéressant sur son forfait mobile 60 Go. Si vous cherchez à souscrire à une nouvelle offre à prix cassé avec une belle enveloppe data, ce forfait est proposé à 6 € par mois sans engagement pendant un an.

Le forfait Auchan de 60 Go est habituellement facturé 14,99 € par mois. Vous réalisez une économie de 9 € par mois qui équivaut à 60% de réduction, ce qui fait 108 € en moins sur le montant annuel de la facture. En plus de 60 Go de data en 4G, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine comme dans les DOM. Et s’il vous arrive de voyage dans ces zones au cours de l’abonnement, vous disposez de 2 Go d’Internet en roaming par mois.

L’offre est valable jusqu’au lundi 30 novembre 2020. Si vous vouez en profiter pour souscrire à un forfait confortable et pas cher, il est encore temps de passer à l’action avant qu’il ne soit trop tard. Prévoyez 10 € pour l’achat de la carte SIM triple découpent. Auchan étant un opérateur MVNO, son offre repose sur le réseau de trois des 4 opérateurs principaux. Il s’agit d’Orange, de SFR et de Bouygues Telecom.

Quel que soit l’endroit où vous vous situez en France, vous êtes assuré de profiter d’une couverture de qualité. Enfin, au nombre des autres offres disponibles en ce moment, rappelons que SFR propose son forfait RED de 200 Go à 15 € par mois qui donne également droit à 15 Go en itinérance sur l’Europe et dans les DOM. Plusieurs autres bons plans sur les forfaits mobiles sont à retrouver dans notre récapitulatif à ce sujet.