Ecoutez votre musique partout avec l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Panther à 59.99€

40 % de rĂ©duction sur l’enceinte Bluetooth sans fil Ultimate Ears Boom 2 Panther sur le site de Cdiscount. Cette dernière y est proposĂ©e au prix de 59.99 € au lieu de 99.99 €. Une offre Ă durĂ©e limitĂ©e, valable dans la limite des stock disponibles.

Meilleur prix constatĂ© jusqu’Ă prĂ©sent pour cette enceinte Bluetooth sans fil Ultimate Ears Boom 2. Cdiscount la propose Ă 59.99 €. PlutĂ´t pas mal quand on sait qu’elle est habituellement commercialisĂ©e aux alentours des 100 euros.

Cette enceinte connectée propose une diffusion du son à 360 degrés ainsi que des basses profondes et puissantes pour une expérience sonore optimale aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Se connectant via le Bluetooth à vos appareils comme les smartphones, tablettes, elle est très compacte et facile à emporter grâce à ses dimensions de 6,7 x 6,7 x 18 cm et son poids de 550 grammes.

Elle embarque également une sortie audio de 3,5 mm pour assurer une compatibilité avec les appareils n’ayant pas de connexion Bluetooth. Enfin, l’été étant bien là , elle pourra être placé aux bord de la piscine puisque elle est étanche (jusqu’à 30 minutes à 1 mètre) et antichoc et ne craint pas les éclaboussures d’eau. Pour ce prix là , il n’y a à l’heure actuelle aucun équivalent sur le marché.