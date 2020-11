Bon plan Electro Dépôt : des Smart TV Samsung à moins de 500€ !

Nouvel arrivage chez Electro Dépôt : depuis quelques jours seulement, l’enseigne vous propose la TV UHD 4K Samsung 58TU6905 Smart pour seulement 499€. Attention, les stocks sont limités, alors rendez-vous vite sur le site d’Electro Dépôt pour en profiter !

Une nouvelle Smart TV vient de faire son apparition dans le catalogue d’Electro Dépôt : la Smart TV UHD 4K Samsung 58TU6905. Et bonne nouvelle, elle est à moins de 500€ ! Depuis le site d’Electro Dépôt, vous pouvez en effet vous la procurer pour 499€ ou 20 x 28,52€ (avec 71,40€ de coût de financement).

Notons que chez la concurrence, son prix oscille entre 500€ et 700€. C’est donc une véritable bonne affaire que vous propose Electro Dépôt avec cette Smart TV SAMSUNG 58TU6905 de 58 pouces (146cm). L’enseigne vous propose, de plus, une garantie de 2 ans qui comprend les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements à domicile.

La Smart TV UHD 4K Samsung 55TU7025 à 494,85€ chez Electro Dépôt

Si vous cherchez une Smart TV Samsung à moins de 500€, vous pouvez également vous tourner vers la Smart TV UHD 4K Samsung 55TU7025 à seulement 494,85€ chez Electro Dépôt (ou 5 x 102,89€).

Accompagnée elle aussi d’une garantie de 2 ans, la Smart TV Samsung 55TU7025 vous propose une qualité UHD 4K avec 4 fois plus de pixels qu’une TV Full HD. Son processeur Crystal processor 4K vous offre des couleurs naturelles mises en valeur par le design épuré de la TV. Compatible avec le WiFi, vous pouvez la contrôler via vos assistants vocaux Alexa, Google Assistant ou encore AirPlay 2. Elle vous permet d’accéder à toutes vos applications préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Youtube en toute simplicité.

Pour profiter de l’une de ces Smart TV Samsung à moins de 500€, rendez-vous dès maintenant sur le site d’Electro Dépôt !

