Le drone DJI Mavic Mini Fly More Combo profite d’une belle réduction chez Fnac/Darty

Le DJI Mavic Mini Fly More Combo fait actuellement l'objet d'une belle réduction de prix chez Fnac/Darty. Le drone est vendu avec des accessoires au tarif de 399 euros. Nous faisons le point sur cette bonne affaire dans la suite de l'article.

Pour la fin du mois d'avril 2021, le Mavic Mini Fly More Combo est en promotion sur les sites du groupe Fnac/Darty. Au cours d'une durée limitée, le drone de la marque DJI est en vente au prix de 399 euros au lieu de 499 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 100 euros de part des deux cybermarchands français. Jusqu'à ce vendredi 30 avril 2021 inclus, les clients de la Fnac et de Darty peuvent respectivement avoir 30 euros crédités sur le compté fidélité avec le code FNAC10 et 30 euros offerts en carte cadeau avec le coupon DARTY30.

Pour information, le DJI Mavic Mini Fly More Combo est fourni avec pas mal d'accessoires comme une protection de nacelle, une radiocommande, 3 paires d’hélices de rechange, 2 câbles Micro USB, 3 batteries de vol, des protections d’hélices 360°, une station de recharge bidirectionnelle, 3 câbles RC, un adaptateur secteur USB 18 W, une paire de joysticks de rechange, 18 vis de rechange, un tournevis et un sac de transport.

Concernant les principales caractéristiques du drone, le Mavic Mini Fly More Combo du constructeur chinois DJI embarque essentiellement une autonomie de 30 minutes en vol à 14 km/h et sans vent. Une fois plié, le drone mesure 140 x 82 x 57 mm, pour un poids affiché à 250 grammes. On notera la présence d'un capteur (CMOS) de 12 MP et d'une caméra 2,7K HDR.