Bon plan Darty : -34% de réduction sur la Smart TV OLED LG 55B9S !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de réductions exceptionnelles sur plusieurs modèles de TV. Parmi elles, vous pouvez acheter la TV OLED LG 55B9S pour seulement 1359€ au lieu de 2079,90€. Une réduction incroyable de 34% à ne pas rater !

Super bon plan chez Darty ! Profitez de 34% de réduction sur la TV OLED LG 55B9S. Pour quelques jours seulement, elle se retrouve à 1359€ au lieu de 2079,90€. Une occasion en or de profiter de la technologie LG sans casser votre tirelire.

Sentez-vous comme au cinéma dans votre salon avec la TV OLED LG 55B9S !

Dotée d’un écran de 55 pouces (139cm) OLED 100% 4K UHD, la Smart TV OLED LG 55B9S est une TV intelligente avec WiFi intégré et compatible avec l’assistant Google. Elle dispose d’un processeur Alpha 7 Gen 2 et d’une intelligence artificielle ThinQ, ainsi que de 4 ports HDMI, 3 ports USB et un port CI+.

La TV OLED LG 55B9S propose une qualité d’image optimisée avec des couleurs riches et des scènes détaillées. Elle est équipée des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi que d’Al Sound capable de transformer le son 2.0 en son surround virtuel 5.1.

Enfin, grâce à la technologie webOS, vous pouvez naviguer au sein de votre TV OLED LG 55B9S aussi facilement qu’avec une souris d’ordinateur. Vous pouvez ainsi accéder en quelques secondes à toutes vos applications (Netflix, RMC Sport, Spotify, etc.) directement sur votre TV, et ce, uniquement par la voix grâce à l’assistant Google.

Pour profiter de cette TV à seulement 1359€ au lieu de 2079,90€, rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty !

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.