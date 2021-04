La console Xbox Series S avec une 2ème manette est à prix réduit chez Cdiscount

La Xbox Series S est vendue moins chère avec une 2ème manette chez Cdiscount. Grâce à un code promotionnel, le prix du bundle en question passe sous les 320 euros. Nous vous invitons à retrouver toutes les informations associées à ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après le pack console Nintendo Switch avec Sports Party, place à une autre offre promotionnelle consacrée au domaine du jeu vidéo sur le site Cdiscount.

Cette fois-ci, c'est la Xbox Series S qui est vendue avec une 2ème manette sans fil (coloris rouge) pour 319,99 euros au lieu de 344,99 euros. Pour obtenir la réduction de 25 euros, il faut taper manuellement le coupon 25EUROS au cours de l'étape du panier.

Pour rappel, la Xbox Series S est sortie à l'automne 2020 en même temps que la Xbox Series X. C'est est une console de jeu 100% digitale qui est dotée d'une capacité de stockage de 512 Go. La partie connectique est composée d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. De son côté, la manette embarque la technologie sans fil Bluetooth et une prise casque 3,5 mm. Elle dispose d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié.