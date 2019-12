Le clavier sans fil Logitech K400 Plus passe sous la barre des 17 €

Le clavier sans fil Logitech K400 Plus coloris gris foncĂ© fait l’objet d’une promotion sur Cdiscount. C’est grâce Ă une rĂ©duction de 66 %, que ce dernier voit sont prix chuter Ă 16.99 euros au lieu de 49.90 euros. PlutĂ´t pas mal non ?

Vous souhaitez acquĂ©rir le clavier sans fil Logitech K400 Plus au meilleur prix ? L’enseigne en ligne Cdiscount le propose en ce moment au tarif rĂ©duit de 16.99 €. Il s’agit de la meilleure offre du moment pour ce clavier disposant d’un clavier AZERTY et embarquant un pavĂ© tactile intĂ©grĂ©.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10 / AndroĂŻd 5.0 et + / Chrome OS, ce clavier sans fil offre une portĂ©e pouvant atteindre 10 mètres pour assurer une connexion maximale dans les plus grands salons. AdaptĂ© pour une multitude d’appareil, il est Ă©quipĂ© de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et AndroĂŻd.

Son installation est très simple et ultra-rapide grâce au pĂ©riphĂ©rique Unifying de Logitech fourni. Il est Ă©galement muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavĂ© tactile, facilitent l’expĂ©rience de navigation de manière significative.

