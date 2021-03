Bon plan Apple Watch Series 5 : Amazon casse le prix de la montre

Pour ce début du mois de mars 2021, Amazon a décidé de casser le prix de la Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular). L'excellente montre connectée bénéficie en effet de 130 euros de réduction sur le site marchand.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux produits high-tech de la marque Apple. Après la tablette iPad Mini sous les 500 euros et les nouveaux MacBook Air M1 à prix réduits, découvrez une bonne affaire sur la Watch Series 5.

Au cours d'une durée indéterminée, la fameuse montre connectée d'Apple disponible dans son modèle GPS + Cellular (avec un boîtier 44 mm) est à 379 euros au lieu de 509 euros sur Amazon France ; soit une remise immédiate de 130 euros de la part du site marchand. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite et au paiement en 4 fois sans frais par carte bancaire (4 mensualités de 94,75 euros chacune seront demandées).

Pour rappel, la Apple Watch Series 5 est notamment équipée d'un écran Retina OLED LTPO, du GPS, du GLONASS, d’une boussole, d’un processeur S5, d’une puce sans fil W3 Apple et d’un haut‑parleur. On y retrouvera également un espace de stockage de 32 Go, la norme Wi‑Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), le Bluetooth 5.0, une batterie en lithium‑ion rechargeable (autonomie jusqu’à 18 heures), une étanchéité maximale de 50 mètres et le système d’exploitation watchOS 6.