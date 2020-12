Bon plan Amazon Audible : téléchargez un livre audio gratuit et recevez un bon d’achat valable sur Amazon.fr

Amazon propose en ce moment un bon plan pour les abonnés à son offre Audible. Téléchargez un livre audio gratuit et recevez un bon d’achat à dépenser sur amazon.fr.

Amazon Audible est un service qui s’adresse aux amoureux du livre audio. Pour encourager les internautes à adopter ce nouveau mode de consommation, Amazon propose des bons plans depuis quelques semaines pour attirer de nouveaux abonnés.

L’offre en cours paraît anodine, mais vous ne perdez absolument rien pour récupérer les 5 € de bon d’achat offerts en ce moment. Le bon est à faire valoir sur de nombreux produits vendus et expédiés par Amazon. A quelques exceptions près. Pour faire simple, la firme vous propose de télécharger un livre audio gratuit pour recevoir 5€ à dépenser sur amazon.fr.

Cette offre est « uniquement valable pour les clients qui souscrivent pour la première fois à un abonnement ou une offre d’essai Audible depuis le site Amazon.fr ». En d’autre termes, vous récupérez le bon d’achat même pendant la période d’essai d’un mois. Vous être libre de résilier l’abonnement au bout de la période d’évaluation.

Les avantages d’Amazon Audible

Il faut savoir qu’un abonnement Amazon Audible donne droit à un crédit pour télécharger un livre audio gratuitement tous les mois. Ce crédit permet d’ailleurs de rentabiliser le prix de l’abonnement : 9,95 € par mois. Audible offre de nombreux autres avantages, y compris une réduction de prix allant jusqu’à 70% sur les livres audio de la boutique.

Le catalogue comprend plus de 400 000 livres audio. Vous ne vous fatiguez plus à avoir les yeux rivés sur l’écran de votre liseuse, smartphone ou tablette. Fermez les yeux et laissez la voix du lecteur vous plonger dans le récit. L’offre spéciale Audible est valable du 4 décembre 2020 à minuit au 11 décembre 2020 à 23h59.

Le bon de réduction doit être utilisé avant le 11 mars 2021. Pour aller plus loin, nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur les autres bons plans Amazon du Black Friday 2020.