Bon plan Philips Hue White E27 : profitez de 3 ampoules connectées à petit prix

Si vous voulez vous équiper d'un pack Philips Hue à un bon prix, alors le bon plan qui va suivre peut vous intéresser. Amazon vous permet en effet d'acheter un lot contenant 3 ampoules E27 White sous les 37 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est le Black Friday avant l'heure sur Amazon pour ceux et celles qui veulent profiter des promotions sur certains produits high-tech. Au rayon “Luminaires & Eclairage”, le géant du commerce en ligne propose en effet quelques bonnes affaires sur une sélection d'objets connectés Philips de la gamme Hue.

Cette fois-ci, le bon plan en question concerne un pack de 3 ampoules connectées White E27 qui est vendu au prix de 36,99 euros au lieu de 49,98 euros. Cela fait une remise immédiate de 12,99 euros de la part d'Amazon. Les frais de port sont bien évidemment offerts puisqu'il s'agit d'un produit supérieur à 25 euros d'achat.

Grâce à ces 3 ampoules LED connectées Philips Hue White E27, vous obtenez une luminosité d'un blanc doux et confortable. Vous pouvez les contrôler instantanément via le Bluetooth dans une pièce ou les connecter à un pont Hue (non fourni) pour déverrouiller l'ensemble des fonctions d'éclairage intelligentes. Avec l'application Hue, il est également possible de contrôler les lampes intelligentes dans une seule pièce de la maison. Enfin, les ampoules sont compatibles avec tous les assistants vocaux Echo et avec tous les assistants Google Nest.