Black Friday : Xiaomi brade le pack Redmi Note 9S + Mi Band 4 à 199 €

Xiaomi propose avec Fnac et Darty un pack Redmi Note 9S avec le bracelet connecté Mi Band 4 à 199 euros. Profitez de cette offre Black Friday pour réaliser une économie non négligeable de 120 € (38%). Le pack est habituellement facturé de 319 €.

C’est une offre à ne pas rater si vous cherchez un smartphone performant et pas cher, tout en récupérant un excellent bracelet connecté. De quoi faire d’une pierre de coups et réaliser une économie appréciable sur les deux produits. Du 3 au 7 décembre 2020, Xiaomi et les enseignes Fnac Darty bradent le pack à 199 € au lieu de 219 €.

Le Redmi Note 9S est un bon smartphone milieu de gamme lancé en avril 2020. Il dispose d’un SoC Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de mémoire vive dans sa version 128 GB. C’est justement ce modèle qui est actuellement en promotion chez les deux enseignes. Vous bénéficiez donc d’un espace stockage décent qui est de surcroit extensible.

Pack Xiaomi Redmi Note 9S + bracelet connecté Mi Band 4 : 38% de réduction pour le Black Friday

Pour la partie photo, le Redmi Note 9S dispose de quatre capteurs à l’arrière. Le bloc comprend un module principal de 48 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. On retrouve également un module macro et un capteur ToF de 5 et 2 mégapixels. La partie selfie quant à elle repose sur un capteur de 16 MP.

Enfin, le smartphone dispose d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces et est alimenté par une batterie confortable de 5000 mAh. Venons-en maintenant au bracelet connecté du pack. Le Mi Smart Band 4 de Xiaomi est un produit qu’on ne présente plus. Lancé l’année dernière, c’est le premier bracelet connecté de Xiaomi à embarquer un écran AMOLED couleur.

Celui-ci vous permet de suivre vos statistiques sportives de manière agréables au poignet. Le bracelet propose les fonctionnalités essentielles pour ce type d’accessoire. Qualité de sommeil, fréquence cardiaque, suivez quotidiennement les indicateurs de votre santé et bien être. Et grâce à la synchronisation avec votre smartphone, recevez et gérez vos notifications en toute circonstance.

Si vous recherchez un cadeau pour Noël, c’est l’un des meilleurs bons plans smartphones que nous avons dénichés pour le Black Friday. Une offre intéressante et pas chère qui s’adresse à tout le monde, y compris aux budgets modestes.