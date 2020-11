Black Friday Week manette PS4 : DualShock 4 V2 + Horizon Zero Dawn à 45 €

À l’occasion de la Black Friday Week, la manette DualShock 4 V2 est en promo dans un pack incluant le jeu Horizon Zero Dawn, le tout à seulement 44,99 € au lieu de 80 € sachant que leur tarif hors promo est de 60 € et 20 € respectivement.

Acheter la DualShock 4 et Horizon Zero Dawn à prix cassé

Pendant la Black Friday Week, Cdiscount propose un pack intéressant pour les joueurs sur PS4. La manette DualShock V2 est proposée avec Horizon Zero Dawn, qu’on ne présente plus. L’ensemble est facturé 45 € au lieu de 80 €. Dans cette édition complète du jeu, on retrouve l’extension The Frozen Wilds, avec de nouveaux territoires, compétences, armes et machines.

D’autres goodies vont également avec l’ensemble, en l’occurrence la tenue de ranger des tempêtes carja et l’arc puissant carja, un recueil de dessins numérique ou encore un thème PS4, pour ne citer qu’eux. Quant à DualShock 4 V2, elle est proposée dans son coloris Jet Black. Si vous recherchez une manette en ce moment, c’est la parfaite occasion pour vous l’offrir en récupérant dans le même temps un excellent jeu qu’on ne présente plus.

Pour finir, n’hésitez pas à consulter notre récap Black Friday Week sur la PS4, ses accessoires et jeux. Plusieurs opportunités sont disponibles pour réaliser de bonnes affaires.