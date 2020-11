Black Friday Week : la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est sous les 25€

À l’occasion de la Black Friday Week, Cdiscount propose une promotion sur la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Il est possible de l’acquérir auprès du site marchand à exactement 24,99 euros au lieu de 34,99 euros.

Après la balance Withings Body+ à -30%, c’est au tour d’une autre balance connectée de faire l’objet d’une offre promotionnelle.

En effet, dans le cadre des bons plans en avant-première du Black Friday Cdiscount, l’enseigne française notamment spécialisée dans le domaine du high-tech permet à ses clients de se procurer la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 sous les 25 euros, ou plus précisément à 24,99 euros. À titre d’information, même si le prix du produit est inférieur à 25 euros d’achats, les frais de port sont quand même gratuits pour une livraison standard à domicile ou un retrait en point relais. Et pour rappel, le service Cdiscount à volonté est à prix réduit pendant une durée limitée.

Pour en revenir à la balance connectée, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fournit 10 informations sur la composition de votre corps comme la masse graisseuse, la masse osseuse, la masse musculaire et le poids en kilogrammes. Avec l’application Mi Fit téléchargeable sur smartphone et sur tablette, la balance se synchronisera automatiquement et vous pourrez ainsi consulter des graphiques pour suivre votre progression. Fonctionnant avec 3 piles AAA, cette balance équipée de la technologie Bluetooth 4.0 peut distinguer jusqu’à 16 profils différents.