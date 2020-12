Black Friday Week Amazon : le OnePlus 8 Pro profite d’une belle chute de prix

Dans le cadre de la Black Friday Week Amazon, le géant du commerce en ligne propose une belle chute de prix sur l’achat du OnePlus 8 Pro. À cette occasion, le site marchand suggère deux modèles au choix : la variante 8+128 Go du smartphone ou la version 12+256 Go du téléphone.

Le Black Friday Amazon arrive ce vendredi 4 décembre 2020 et le site e-commerce a anticipé l’événement commercial en diminuant le tarif du OnePlus 8 Pro.

Ainsi, au cours d’une offre à durée limitée, les modèles 8+128 Go et 12+256 Go du OnePlus 8 Pro sont respectivement vendus à 699 euros (au lieu de 899 euros) et à 799 euros (au lieu de 999 euros). Les deux téléphones sont proposés dans leur variante 5G et dans leur version française. Le prix de chaque smartphone étant élevé, Amazon propose de payer le OnePlus 8 Pro en 4 fois sans frais par carte bancaire. Il est vivement conseillé de vérifier vos capacités d'emprunt avant de vous lancer dans un éventuel achat.

En ce qui concerne ses points forts, le OnePlus 8 Pro est doté d’un écran 120 Hz borderless et incurvé de 6,78 pouces. Elu meilleur smartphone de l’année 2020, ce dernier embarque un quadruple capteur photo arrière composé de deux modules de 48 MP et une batterie de 4510 mAh (compatible avec la Warp Charge 30T et la recharge sans fil). Pour plus d’informations, vous pouvez toujours jeter un oeil sur notre article associé au test du OnePlus 8 Pro.

