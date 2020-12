Black Friday SFR : le prix du Xiaomi Mi 10 Lite 5G en chute libre !

Au départ à 399€, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G n’est plus qu’à 249€ chez SFR et RED by SFR, et ce, même sans souscrire de forfait mobile. Jusqu’au 7 décembre prochain, l’opérateur et sa marque low-cost vous font en effet profiter de 100€ de remise immédiate + 50€ de remboursement sur le smartphone. Retrouvez toutes les informations sur cette offre dans cet article.

Le Black Friday continue chez SFR et RED by SFR ! Jusqu’au 7 décembre prochain, vous pouvez profiter d’une remise immédiate exceptionnelle de 100€ pour tout achat d’un Xiaomi Mi 10 Lite 5G chez l’un des deux opérateurs. L’offre est d’autant plus intéressante qu’elle ne nécessite aucune souscription chez SFR ou RED by SFR. Le prix du Xiaomi Mi 10 Lite 5G passe ainsi de 399€ à seulement 299€. Et ce n’est pas fini !

En plus de la remise immédiate de 100€ proposée par SFR et RED by SFR, Xiaomi vous propose de son côté une offre de remboursement de 50€ valable jusqu’au 4 janvier 2021 prochain. Pour en profiter, il vous suffit simplement d’envoyer un coupon de remboursement au fabricant après l’achat de votre smartphone. In fine, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G vous revient alors à 249€ au lieu de 399€. Une économie de 150€ non négligeable pour un smartphone dans cette gamme de prix.

Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G : un smartphone haut de gamme à moins de 250€ !

Doté d’un écran AMOLED TrueColor de 6,5 pouces et de la technologie HDR10 +, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G propose des couleurs optimisées et des contrastes précis pour une expérience visuelle exceptionnelle. Aussi beau que solide, il est équipé de verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant, mais aussi à l’arrière.

Côté performances, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G joue dans la cour des grands. Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 765G à puce octa-coreKryo 475, il est rapide, fluide et bénéficie d’une grande efficacité énergétique.

Pour les fans de photos ou de vidéos, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G vise une nouvelle fois dans le mille et propose 4 capteurs arrières dont un objectif photo de 48 MP et un objectif ultra-grand angle de 8 MP. Ses deux téléobjectifs dédiés couvrent une large sélection de focales afin de vous permettre de prendre des photos aussi détaillées le jour que la nuit.

Enfin, dernier avantage et loin d’être des moindres : l’autonomie. Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G est équipé d’une batterie de 4160 mAh plus que suffisante pour rester connecté toute la journée sans coupure. Il est également compatible avec une charge rapide de 20W et est livré avec un chargeur de 22,5W.

Autant de performances haut de gamme pour moins de 250€, c’est du jamais vu ! Mais attention, l’offre n’est valable que durant le Black Friday SFR, à savoir jusqu’au 7 décembre prochain, alors ne perdez pas une seconde.

