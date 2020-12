Black Friday Rue du Commerce : un PC Dell à moins de 900€ !

C’est enfin le Black Friday chez Rue du Commerce ! Pour l’occasion, le site vous propose de nombreuses réductions sur une large sélection de produits, dont des PC portables. Vous pouvez notamment vous procurer le PC DELL G3 3500 Netbook noir pour seulement 899,99€ au lieu de 1099,99€. Une réduction de 18% à ne pas rater !

Pour célébrer le Black Friday cette année, Rue du Commerce a décidé de faire les choses en grand. Après avoir reversé 1€ pour chaque commande passée hier sur le site à l’association Solidatech, Rue du Commerce continue son grand week-end de promotions en vous proposant une multitude de réductions sur différents produits.

Jusqu’au 6 décembre prochain, vous pouvez par exemple profiter de 18% de réduction immédiate sur le PC DELL G3 3500 Network noir. Il passe alors sous la barre des 900€ et vous revient à seulement 899,99€ au lieu de 1099,99€.

Doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces, le PC DELL G3 3500 Network possède un processeur Intel Core i5-10300H, ainsi qu’une carte graphique NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti. Sous Windows 10, il bénéficie également de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD.

Les autres offres PC pour le Black Friday Rue du Commerce

Pour le Black Friday, Rue du Commerce casse les prix de bien d’autres PC sur son site Internet. Jusqu’à la fin de l’événement, vous pouvez notamment profiter des offres suivantes :

