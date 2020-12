Black Friday Nintendo Switch Lite : très bon prix sur ce pack avec Animal Crossing New Horizon

Le Black Friday 2020 se poursuit avec ce nouveau bon plan. Au cours de l’événement, Amazon propose à ses membres d’acquérir la Nintendo Switch Lite en promotion avec Animal Crossing New Horizon. On fait le point sur cette offre.

Nous vous invitons à continuer notre série de bon plans consacrée à l’univers des jeux vidéo. Après la Xbox Series S avec une 2ème manette à un bon prix et l’abonnement PlayStation Plus de 12 mois sous les 45 euros, voici une bonne affaire dédiée à la Nintendo Switch Lite.

Dans le cadre du Black Friday Amazon, la version allégée de la console portable du même nom (disponible dans un coloris turquoise ou corail) est vendue sous forme de pack sur le site du géant du commerce en ligne à 219,99 euros au lieu de 249,99 euros. Le pack comprend également le célèbre jeu Animal Crossing New Horizon au format dématérialisé ainsi qu’un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online.

Pour en revenir à la Nintendo Switch Lite, elle propose moins de fonctionnalités que sa grande soeur. En mode portable, la Switch Lite dispose d’un écran LCD tactile de 5,5 pouces (définition de 720 pixels). La console affiche des dimensions de 91,1 x 208 x 13,9 mm et pèse 275 grammes. À propos de l’autonomie, la Nintendo Switch Lite a durée comprise entre 3 et 7 heures (4 heures de jeu consécutif pour le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple).

