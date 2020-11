Black Friday GoDeal24 : Windows 10 offert pour tout achat d’Office 2016 ou 2019

Pour le Black Friday 2020, le site GoDeal24.com lance une opération “1 produit acheté = 1 produit offert”. Vous pouvez ainsi profiter de Windows 10 offert pour tout achat d’une suite de bureautique Office 2016 ou 2019.

PROFITER DE WINDOWS 10 OFFERT AVEC OFFICE 2016 à 22€99

Pendant toute la semaine du Black Friday, GoDeal24.com vous propose de profiter de Windows 10 complètement gratuitement ! Pour bénéficier du système d’exploitation sans rien payer, il vous suffit d’acheter une suite de bureautique Office 2016 ou Office 2019. Ainsi, dans le cadre de cette opération “1 produit acheté = 1 produit offert”, vous pouvez vous procurer :

50% de réduction sur Windows 10 avec le code SGO50

En plus de l’opération “1 produit acheté = 1 produit offert”, GoDeal24.com vous propose également 50% de réduction sur ses licences Windows 10 ! Pour en profiter, il vous suffit d’inscrire le code promo SGO50 lors de votre commande. Vous pouvez ainsi vous procurer les produits suivants :

55% de réduction sur Office 2016 et 2019 avec le code SGO55

Enfin, dernière offre et loin d’être des moindres : pour le Black Friday 2020, le site GoDeal24.com vous propose une réduction de 55% sur les suites de bureautique Office 2016 et 2019. Avec le code promo SGO55, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

Attention, toutes ces offres sont limitées dans le temps et valables uniquement pendant la semaine du Black Friday ! Les stocks sont, de plus, limités. Alors ne perdez pas de temps et rendez-vous dès aujourd’hui sur le site de Godeal24.com pour en profiter. En cas de problème avec votre commande, n’hésitez pas à contacter le SAV GoDeal24 par e-mail via l’adresse “service@godeal24.com”.

VOIR TOUTES LES OFFRES GODEAL24 BLACK FRIDAY

Cet article est une publication sponsoriséepar GoDeal24.com.