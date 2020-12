Black Friday 2020 : le forfait 40 Go de Cdiscount Mobile est à un tout petit prix

Le Black Friday 2020 a déjà commencé chez Cdiscount. Le site marchand français propose de souscrire un forfait mobile comprenant 40 Go de data pour seulement 1,99 euro par mois. Focus sur ce nouveau bon plan !

Le Black Friday Cdiscount est officiellement lancé et le site marchand a dévoilé un nouveau forfait mobile pour cette occasion.

Jusqu’à ce lundi 7 décembre 2020 inclus, le site e-commerce propose un forfait mobile 40 Go à 1,99 euro par mois pendant 12 mois. À l’issue de la période d’un an, le tarif mensuel du forfait passera à 13,99 euros. L’offre étant sans engagement, il sera possible d’aller voir un autre opérateur.

Le forfait en question contient les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 40 Go de données mobiles en 4G. Il accompagne le client dans l’Union Européenne et dans les DOM avec des appels, SMS et MMS comme en France Métropolitaine et d’un Internet mobile de 3 Go en 4G. Les destinations concernent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée une seule fois au tarif de 10 euros lors de l’étape de la commande et il est possible de conserver son numéro de mobile actuel.

