Black Friday Electro Dépôt : une colonne de son Samsung à moins de 300€

C’est le début du Black Friday chez Electro Dépôt ! Pour célébrer l’événement, l’enseigne vous propose des prix plus qu’intéressants sur une sélection de produits High Tech. Sur le site d’Electro Dépôt, vous pouvez par exemple vous procurer la colonne Samsung MX-T50 à seulement 299,98€ !

Pour fêter le Black Friday, Electro Dépôt a décidé d’enrichir son catalogue et de proposer une large sélection de produits High Tech à un prix intéressant. Parmi ces offres, l’enseigne propose la colonne Samsung MX-T50 à seulement 299,98€.

Dotée d’un son bi-directionnel puissant de 500 Watts, la colonne Samsung MX-T50 vous permet de profiter de vos musiques en totale immersion. Elle bénéficie d’une fonction Dynamic Bass afin de profiter d’autant plus de ses basses performantes. Elle propose des jeux de lumières contrôlables via une application, une fonction DJ pour mixer et une fonction Karaoke pour supprimer les paroles des chansons. La colonne Samsung MX-T50 est finalement idéale pour animer tous les types de soirées.

En exclu Web : la colonne LG OK99 à 449,98€

Plus chère que la colonne Samsung, la colonne LG OK99 propose un son incroyable de 1800 Watts avec des beats puissants et un caisson de basse exceptionnel de 12 pouces ! Dotée d’éclairages multicolores qui changent en fonction du rythme de votre musique, elle peut animer toutes les soirées, qu’importe la taille. Comme sa consœur, elle bénéficie également d’une fonction Pro DJ afin de tourner des platines et de scratcher. Vous pouvez même jouer en boucle une partie d’un morceau avec juste un bouton.

Ces deux colonnes de son sont disponibles chez Electro Dépôt dans le cadre du Black Friday. Une fois les stocks épuisés, elles ne reviendront peut-être pas. Ne perdez donc pas une minute pour en profiter.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.