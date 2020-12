Black Friday Darty : les 1ères offres sur les PC sont en ligne !

Pour l’Avant-première Black Friday, Darty vous propose d’ores et déjà plusieurs réductions sur des PC portables pouvant aller jusqu’à -36%. Microsoft, HP, Asus ou encore MSI, le choix est large et les prix sont mini !

C’est l’Avant-Première du Black Friday chez Darty ! Pour l’occasion, l’enseigne vous propose dès maintenant plusieurs réductions pouvant aller jusqu’à -36% sur une sélection de PC portables. Retrouvez les 4 offres déjà en ligne ci-dessous.

Le PC portable ASUS E410MA-EK901TS à -21%

Au départ à 379,99€, Le PC portable ASUS E410MA-EK901TS est à 299,99€ chez Darty, soit une réduction de -21% ! Garanti 2 ans, il est doté d’un écran 14 pouces Full HD avec un processeur Intel Celeron N4020 et de 4 Go de RAM avec 64 Go d’eMMC. Si vous le commandez chez Darty, vous recevez également Office 365 1 an, une souris filaire et une sacoche de transport.

Le PC portable HP 14S-DQ1036NF + une housse + une souris à -16%

Pour l’Avant-première Black Friday, Darty vous propose -16% de réduction sur le PC portable HP 14S-DQ1036NF avec une housse HP réversible géométrique et une souris x220. Le pack complet est alors à 499,99€ au lieu de 599,99€, soit une réduction de 100€ ! Doté d’un écran LED de 14 pouces HD, le PC HP 14S-DQ1036NF bénéficie d’un processeur Intel Core i3-1005G1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Le PC portable MSI GP74 Léopard 10SFSK-225FR à -36%

C’est la plus grosse réduction de cette Avant-première Black Friday chez Darty ! Le PC portable MSI GP75 Léopard 10SFSK-225FR est à 1899,99€ au lieu de 2999,99€, soit une réduction incroyable de 1100€ (-36%). Doté d’un écran 17,3 pouces Full HD IPS, ce PC est équipé d’un processeur Intel Core i7-10875H, ainsi que de 16Go de RAM, de 1 To de stockage SSD et d’une carte graphique Nvidia GF RTX 2070 Super 8Go.

Le PC portable Microsoft Surface Laptop 3 noir à -15%

Disponible habituellement pour 1449,99€, le PC portable Microsoft Surface Laptop 3 noir est à 1232,49€ en ce moment chez Darty, soit une réduction de -15%. Doté d’un écran tactile de 13,5 pouces PixelSense, il bénéficie d’un processeur Intel Core i5-1035G7 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Pour profiter de l’une de ces offres, vous n’avez qu’une chose à faire : vous rendre sur le site de Darty avant la fin du Black Friday 2020 ou avant que les stocks ne s’épuisent !

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.