Black Friday Cdiscount : le casque audio Bose QuietComfort 35 II voit son prix fondre comme neige

Pour le Black Friday Cdiscount, le casque audio sans fil Bose QuietComfort 35 II, un des meilleurs de sa catégorie, voit son prix chuter sous la barre des 170 euros à très exactement 169,99 €. C’est via l’intermédiaire d’un vendeur pro sélectionné par Cdiscount et faisant partie du programme d’excellence qu’il est possible de se le procurer à ce tarif très avantageux.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez des bons plans du Black Friday Cdiscount pour vous offrir le casque audio sans fil Bose QuietComfort 35 II à 169,99 € au lieu de 249,95 € en temps normal. Sans fil, ce casque Bose QuietComfort 35 II se connecte très facilement via connexion Bluetooth à n’importe quel smartphone ou autre appareil qui en est doté. Le système à double microphone avec réduction de bruit vous permet de profiter d’appels téléphoniques clairs et d’accéder à l’assistant virtuel par défaut de votre téléphone, par exemple Siri.

Le constructeur revendique une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 20 heures en écoute musicale sans fil et et jusqu’à 40 heures en mode filaire. La dernière mise à jour logicielle du QC35 II rend compatible ce casque audio avec l’assistant vocal Alexa, auquel vous pouvez lui demander par exemple de lire de la musique, de diffuser les actualités ou de consulter la météo. Si c’est un autre casque ou écouteurs qui vous intéresse, vous pouvez jeter un oeil à notre top des offres Black Friday sur les écouteurs et casques audio.