Black Friday Auchan, Carrefour et Leclerc : leurs catalogues et offres 2020 disponibles bientôt

Le Black Friday a dépassé les frontières des États-Unis. Désormais, le phénomène a imprégné la culture française. Le “vendredi noir” est l’évènement incontournable de l’année que les consommateurs avides de bons plans attendent avec impatience et les leaders français comme Auchan, Leclerc et Carrefour seront aussi du rendez-vous.

Qu'est ce que le Black et quand se déroule t-il ?

Le Black Friday se traduit littéralement par vendredi noir et c'est une journée exceptionnelle de promotions qui peuvent atteindre les -80% ? Cette tradition puise ses origines aux États-Unis en 1960. Les commerçants du pays de l’Oncle Sam ont coutume d’organiser des grosses offres de réduction dans les boutiques pendant un jour, celui qui succède Thanksgiving. Cet événement commercial s’est introduit en France aux environs de 2014 mais avec des remises moins importantes.

Malgré la jeunesse du concept en France, les promotions du Black Friday sont un évènement incontournable pour les Français. L’édition 2020 se déroule le vendredi 27 novembre mais les enseignes élargissent cette journée en une semaine de promotions. Donc, le pré Black Friday se déroule du lundi 23 au jeudi 26 inclus, puis vient la journée du Black Friday dont ce dernier est prolongé de 2 jours pendant le weekend (samedi et dimanche) et vient ensuite le Cyber Monday le 30 novembre.

Auchan, Carrefour et Leclerc participent au Black Friday

Les grandes marques profitent de cette occasion pour élaborer des formules singulières. Parmi les piliers de la grande distribution se trouvent Auchan, Leclerc et Carrefour. À l’occasion de la journée des remises, ces grandes surfaces de distribution proposent une myriade de bonnes affaires.

Qui est l’enseigne Auchan ?

Auchan est un commerçant engagé qui appartient à la grande Association familiale Mulliez. L’enseigne a démarré son activité de vente en juillet 1961 à Roubaix, sous la direction de Gérard Mulliez. À l’époque, l’entreprise s’appelait Ochan, avant d’être rebaptisée Auchan. Très vite, elle gagne de l’ampleur. En à peine deux ans, elle ouvre son premier hypermarché dans le département du Nord.

Les années 80 marquent le début d’une suite de créations de magasin à travers le monde, en l’occurrence en Espagne, en Russie, au Portugal, au Maroc, en Roumanie, en Pologne. L’entreprise arrache la douzième place dans le rang mondial des grands distributeurs en 2018.

Les spécificités de l’enseigne Auchan

Auchan en chiffre, c’est :

46 milliards d’euros de chiffres d’affaires HT consolidés

2,4 milliards de clients en caisse

329 694 collaborateurs

2 293 points de vente

13e place dans le classement des groupes alimentaires mondiaux

Auchan met un point d’honneur à diversifier ses activités. L’entreprise se tourne ainsi vers l’hypermarché, la banque accord, l’e-commerce, les supermarchés et l’immobilier. La confiance, l’excellence et l’ouverture sont ses valeurs.

Qui est Leclerc ?

L’enseigne française de grande distribution a fait son apparition en 1949 en Bretagne. Son lancement a été l’œuvre d’Édouard Leclerc. Il s’agit d’une coopérative regroupant une communauté de distributeurs indépendants. Son siège est situé à Ivry-sur-Seine, en Île-de-France.

L’enseigne se concentre dans le commerce de produits alimentaires français, la téléphonie mobile, l’animalerie, le sport, l’espace culturel, le voyage, les joailleries, la parapharmacie, la fourniture d’énergie et l’auto. Aujourd’hui, Leclerc est le leader de la distribution française.

Leclerc, enseigne d’envergure sur le sol français

L’accessibilité des produits, telle est la mission que s’est donnée l’enseigne leader de l’e-commerce en France. Dans cette optique, Leclerc tend vers la démocratisation de la consommation au profit de toutes les catégories de consommateurs.

L’enseigne se démarque du lot par son indépendance. En effet, le premier groupement de commerçants indépendant se trouve sous la houlette de plusieurs chefs d’entreprises qui ne sont en rien salariés du groupe, mais uniquement adhérents à la communauté.

Au regard des problématiques environnementales, l’enseigne s’engage dans le développement durable. Depuis 1996, Leclerc fait usage de sacs de caisse écologiques. C’est dans un esprit écoresponsable que l’enseigne invite ses clients, ses distributeurs concurrents et ses fournisseurs à suivre sa voie.

Qui est Carrefour ?

Carrefour est un groupe français de grande distribution né sous l’impulsion de deux acteurs engagés dans le commerce : Marcel Fournier et la famille Badin-Defforey. Ils sont respectivement propriétaire d’un magasin à Annecy et grossiste alimentaire à Lagnieu. En juin 1960 naît le premier magasin à Annecy. En 1999, l’enseigne devient le leader européen de la grande distribution et termine, en 2013, à la troisième place dans le classement mondial du secteur de la grande distribution.

Carrefour, acteur engagé dans la promotion des produits locaux

La multinationale française est installée à proximité de Paris, précisément, à Boulogne Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Il s’agit de l’une des plus grandes chaînes d’hypermarché à l’échelle mondiale. Ses 12 300 magasins en libre-service confirment sa place de leader international. D’ailleurs, l’enseigne impose sa présence auprès de 30 pays répartis en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique.

Carrefour attache une importance capitale aux conditions de production et à la provenance de ses marchandises. La sélection des produits tient compte du respect des normes de sécurité et des normes environnementales. Aussi, le distributeur alimentaire prône les circuits courts et privilégie les produits locaux, gages de la fraicheur, du goût et de la réduction de l’empreinte carbone. D’ailleurs, Carrefour estime que 92% de ses fruits et légumes de saisons proviennent des champs français.

Les bons plans du Black Friday Auchan, Carrefour et Leclerc

Contrairement aux enseignes spécialisées tels qu'Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty et Rue du Commerce, il est possible de connaitre en avance certaines offres que proposent les grandes surfaces de distribution. En effet un semaine avant l'événement (voire même parfois 2 semaines en avance), les enseignes Auchan, Carrefour et Leclerc mettent en ligne sur leur site internet (ou envoient dans les boites aux lettres de leurs clients), un catalogue d'offres liées au Black Friday, soit l'occasion de regarder tranquillement et de préparer ses achats de fin d'année.

N'oublions pas que chacune de ces enseignes proposent une carte de fidélité (baptisée Waaoh pour Auchan, ticket E.leclerc pour Leclerc et carte Carrefour pour Carrefour) permettant de cumuler des euros dans une cagnotte en fonction des produits éligibles. Si vous ne les avez pas, alors il est toujours temps de les demander, elles sont gratuites.