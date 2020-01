Amazon : l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite est à 59.99 €

L’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite sur Amazon dans le cadre d’une vente flash : elle passe sous la barre des 60 euros Ă plus exactement 59.99 €. C’est la mĂŞme offre que l’on a pu voir lors de la dernière Ă©dition du Black Friday. Â

L’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite voit son prix passer sous la barre des 60 € Ă 59.99 €. Pour moins de 100 euros, vous avez une enceinte offrant un son Ă 360 degrĂ©s, Ă©tanche, pouvant ĂŞtre immergĂ©e jusqu’à un mètre de profondeur pendant une durĂ©e de 30 minutes. Cette enceinte Bluetooth peut aussi ĂŞtre utilisĂ©e simultanĂ©ment avec 8 dispositifs Bluetooth.

Parmi ses autres points forts, on peut noter son autonomie pouvant atteindre 15 heures, sa portée de 30 mètres, et la présence de la technologie NFC. Enfin, via cette dernière, vous pourrez facilement utiliser Echo Dot (2ème génération) pour une commande vocale mains libres de votre Ultimate Ears Boom 2 Lite avec Alexa, pour écouter de la musique sur Amazon, Spotify, Pandora, iHeartRadio et TuneIn. A ce prix là , ça vaut vraiment le coup (sans jeu de mots) !

