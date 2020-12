Black Friday Amazon : Offre choc sur le système audio 5.1 Logitech Z906

Alors qu’on le trouve généralement aux alentours des 299 euros, le système audio 5.1 Logitech Z906 chute sous la barre des 190 € lors du Black Friday Amazon. Il est actuellement disponible à très précisément 189,99 €. Un bon plan à saisir au plus vite, valable seulement pendant le Black Friday Amazon, dans la limite des stocks disponibles.

Profitez des bons plans du Black Friday Amazon pour vous offrir le système de haut-parleurs Logitech Z906 qui passe pour l’occasion sous la barre des 190 euros à très exactement 189,05 €. Plutôt pas mal quand on sait qu’il est habituellement vendu pour 299,99 €. S’il dépasse votre budget, vous pouvez vous tourner vers le bon plan sur le Logitech Z607 à 79,99 €.

Le système audio 5.1 Logitech Z906 est composé de 5 haut-parleurs ainsi que d’un caisson de basse d’une puissance de 165 Watts et d’une puissance totale de crête de 1 000 Watts / 500 Watts RMS offrant un son THX certifié conçu pour décoder les bandes-son codées Dolby Digital et DTS.

On retrouve aussi une console de commande ainsi qu'une télécommande qui permet de facilement personnaliser les entrées et ajuster les volumes et son Surround. Enfin, la partie connectique n'est pas en reste puisqu'on retrouve 2 entrées optiques numériques, 1 entrée coaxiale numérique, 1 entrée directe six canaux, 1 entrée Jack 3,5 mm, 1 entrée RCA, 1 sortie casque.