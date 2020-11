Black Friday : 88% de réduction chez PureVPN !

C’est le Black Friday chez PureVPN ! Pour l’occasion, le site vous propose une réduction exceptionnelle de 88% sur son célèbre VPN. L’offre pour 5 ans vous revient alors à seulement 1,18€/mois HT contre 9,60€ habituellement. Sur 5 ans, vous économisez ainsi plus de 500€ !

PROFITER DU BLACK FRIDAY CHEZ PURE VPN

Pour le Black Friday, le site PureVPN fait fort et propose une réduction de 88% sur son Plan 5 ans. Pendant quelques jours seulement, celui-ci se retrouve alors à 1,18€ par mois (HT) au lieu de 9,60€, soit 71€ sur 5 ans contre 576€ habituellement ! C’est sans nul doute le moment où jamais de craquer pour un VPN.

PureVPN Offre Black Friday : plus de 500€ d’économie sur 5 ans

L’abonnement pour 5 ans à PureVPN vous permet de bénéficier de l’application PureVPN, compatible avec Windows, Mac, Android, iOS, etc. Auditée récemment par l’un des 4 plus grands cabinets d’audit et de conseil (Big Four), KPMG, l’application PureVPN possède depuis peu de nouvelles fonctionnalités pour encore plus d’efficacité et de sécurité.

Désormais, elle propose par exemple :

Plus de 6500 serveurs dans 140 pays.

dans 140 pays. Un réseau VPN 10 Gigabits.

Des informations en temps réel sur toutes vos chaînes de streaming préférées.

Des serveurs basés sur RAM comme sécurité intégrée.

Des serveurs 100% physiques.

10 connexions multiples au lieu de 5.

Débloquez les contenus étrangers de Netflix USA ou encore Disney+ avec PureVPN

Un VPN est un service qui vous permet d’accéder à Internet en passant par un serveur différent du vôtre, notamment un serveur à l’étranger. Ainsi, avec PureVPN et son plan sur 5 ans à -88%, vous pouvez par exemple vous connecter à des services de streaming en passant par un serveur américain et ainsi profiter du catalogue de streaming américain. Celui-ci est la plupart du temps bien mieux fourni que le catalogue français, limité par la chronologie des médias.

En souscrivant l’offre Black Friday de PureVPN, pour 1,18€/mois, vous pouvez ainsi débloquer les contenus étrangers des plateformes suivantes :

Netflix (7 régions sont disponibles : Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon).

(7 régions sont disponibles : Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon). Amazon Prime.

Disney+ (ajouté récemment).

(ajouté récemment). BBC iPlayer UK.

ITV UK.

Etc.

Enfin, avec PureVPN, vous êtes assuré d’être en sécurité où que vous soyez grâce à la protection WiFi publique. Vous pouvez ainsi profiter de votre VPN chez vous comme à l’extérieur sans craintes.

10% et 20% supplémentaires sur le Plan 5 ans PureVPN avec deux codes promo

Afin de casser encore plus ses prix, PureVPN ajoute à la réduction de 88% sur le Plan 5 ans deux codes promo pour des réductions supplémentaires de 10% ou 20%.

Avec le code « codepromo10« , le Plan 5 ans PureVPN ne coûte plus que 63,90€ au lieu de 576 au départ (pour 5 ans). Et le meilleur pour la fin : avec le code « codepromo20« , vous bénéficiez de 20% de réduction supplémentaire sur votre Plan 5 ans. Celui-ci ne vous coûte plus que 56,80€ contre 576€ normalement.

Attention, la réduction de -88%, comme les réductions de -10% et -20% sur le plan 5 ans PureVPN ne sont valables que durant quelques jours. Elles expirent à la fin du Black Friday PureVPN. Ne perdez donc pas une minute pour profiter de ces offres exceptionnelles.

Cet article est une publication sponsorisée par PureVPN.