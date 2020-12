Belle remise sur le Realme X50 chez Fnac/Darty

À la recherche d'un smartphone 5G à un prix intéressant ? Pour les fêtes de fin d'année, offrez-vous le Realme X50 sous la barre des 280 euros sur les sites de la Fnac et de Darty.

La 5G est disponible dans certaines métropoles françaises depuis le début du mois de décembre 2020 et les smartphones équipés de ce réseau mobile font l'objet de promotions.

Ainsi, le Realme X50 (compatible 5G et disponible dans un coloris Silver) est vendu en ce moment sur la Fnac.com et chez Darty au prix de 279 euros au lieu de 379 euros ; soit une remise immédiate de la part des deux sites marchands du groupe français. Le tarif du smartphone peut encore baisser avec les récentes E-cartes cadeaux de la Fnac.

Pour en revenir au Realme X50, il s'agit d'un smartphone milieu de gamme qui a été dévoilé à la fin de l'année 2019. Il est équipé d'un écran Full HD+ de 6,57 pouces (définition 2400 x 1800 pixels), d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4200 mAh (avec charge rapide) et d'un espace de stockage de 128 Go ; le tout tournant sous Realme UI (basé sur Android 10). On retrouvera aussi un capteur principal de 64 MP et un double capteur selfie de 32 + 8 MP.