Belle réduction sur les Apple MacBook Air 13″ puce M1 chez la Fnac, vite !

Le MacBook Air avec la puce M1 fait l'objet d'un bon plan chez la Fnac. Le site marchand français propose effectivement l'ordinateur portable d'Apple avec 100 euros de réduction. On fait le point sur cette offre dans la suite de l'article.

C'est probablement le bon moment de craquer sur le modèle 2020 du MacBook Air ! Si vous avez un budget ne dépassant pas les 1050 euros pour l'achat du laptop d'Apple, sachez que l'ordinateur portable de la marque à la pomme est en promotion chez un revendeur français.

Sur le site de la Fnac, le MacBook Air avec un processeur M1 et un SSD de 256 Go est au prix de 1029,99 euros au lieu de 1129,99 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce.

Pour information, le MacBook Air (2020) est doté d'un écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels. Il est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Besoin de plus de renseignement sur le PC portable ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.