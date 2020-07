Belle réduction sur le nouvel Apple iPad (Wifi + Cellular, 128 Go), une offre à ne pas rater

À la recherche d’une belle réduction sur le nouvel Apple iPad ? Le bon plan qui va suivre risque de vous intéresser puisque la tablette de la marque à la pomme est à moins de 490 euros chez Amazon France.

Il est encore possible de faire de bonnes affaires en dehors de la période consacrée aux soldes d’été. Au cours d’une durée indéterminée, Amazon France donne la possibilité à ses membres d’acquérir le nouvel Apple iPad (Wifi + Cellular, 128 Go) au prix de 489,95 euros au lieu de 629 euros ; soit une jolie remise de près de 140 euros de la part du site marchand. Au vu du tarif élevé du produit, le géant du commerce en ligne permet aux futurs acquéreurs de payer la tablette en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 122,49 euros chacune. Et pour information, les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile.

Pour en revenir à la tablette, l’iPad d’Apple est équipée d’un écran Retina de 10,2 pouces, d’une puce A10 Fusion, du capteur d’empreinte digitale Touch ID, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un appareil photo arrière de 8 MP, d’une caméra avant FaceTime HD de 1,2 MP, de haut‐parleurs stéréo, du Wi‐Fi 802.11ac, du réseau de données cellulaires 4G LTE Advanced et d’une autonomie maximale de 10 heures. Enfin, le nouvel Apple iPad est fourni avec un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB.