Le Huawei P30 Lite profite d’une belle réduction sur Amazon, profitez-en vite !

Vous êtes à la recherche d’une belle réduction sur l’achat du P30 Lite ? Chez Amazon France, sachez que le smartphone de chez Huawei bénéficie en ce moment d’une remise de 46%. Focus sur ce nouveau bon plan.

Alors que le P30 est toujours à un bon prix, la version allégée du smartphone de chez Huawei est également victime d’une belle réduction sur Amazon. Ainsi, pendant une durée indéterminée, le Huawei P30 Lite est vendu au prix de 199 euros au lieu de 369 euros ; soit une remise immédiate de 170 euros de la part du site marchand.

À l’heure où le post est rédigé, seuls les coloris bleu et noir du téléphone sont concernés par l’offre promotionnelle et les frais de port sont gratuits pour toute réception du smartphone à domicile. Aussi, il est possible de payer le produit en 4 fois sans frais.

Concernant ses principales caractéristiques, le Huawei P30 Lite est un smartphone équipé d’un écran Full HD+ de 6,15 pouces, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un processeur Kirin 710, d’une batterie de 3340 mAh et d’une tripe caméra avec un capteur principal de 48 MP. Le tout tourne sous le système d’exploitation Android. Si vous voulez en savoir davantage sur ce smartphone, consultez notre test et avis sur le Huawei P30 Lite.