Belle offre sur le pack Oppo Reno 10X Zoom, ses écouteurs sans fil et une coque de protection

Envie de vous offrir le smartphone haut de gamme Oppo Reno 10X Zoom à prix réduit ? Profitez de ce bon plan Darty qui permet de l’avoir dans un pack avec ses écouteurs sans fil et une coque de protection. Le tout est proposé à 549 € au lieu de 829 €.

Belle baisse de prix sur le site de l’enseigne Darty pour le smartphone haut de gamme Oppo Reno 10X Zoom. Il passe à 549 € dans un pack incluant ses écouteurs sans fil ainsi qu’une coque de protection. Le smartphone chinois sorti l’an dernier n’a rien à envier aux modèles les plus récents.

On retrouve sous le capot le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire de stockage interne. Le Oppo Reno 10X Zoom est un smartphone haut de gamme avec un appareil photo impressionnant : au programme, un triple capteur photo au dos composé de la façon suivante : module principal 48 MP, f/1.7, 0.8µm + 13 MP, f/3.0, zoom optique périscopique 5x + 8 MP, f/2.2, ultra grand angle.

Il arbore un grand écran de 6,6 pouces, est équipé d’une batterie d’une capacité de 4065 mAh (compatible recharge rapide) et intègre un lecteur d'empreintes digitales situé sous l’écran. Enfin, le smartphone est livré avec Android 9 Pie avec l’interface utilisateur ColorOS 6.